Il piano della Lega Serie A: acquistare il 51% di Sky Italia a 1 miliardo circa (Gazzetta)

Effettuata un’analisi preliminare interna dell’operazione. Sarebbe una mossa che spariglierebbe le carte in vista della partita per i prossimi diritti tv

Ieri la Stampa aveva scritto delle mire della Lega Serie A, che intenderebbe comprare Sky Italia facendo ricorso ai prestiti delle banche. Interpellati sul tema al termine dell’assemblea di Lega, né il presidente Casini né l’amministratore delegato hanno smentito la notizia.

Casini ha dichiarato:

«È chiaro che se si analizzano anche le discussioni del passato, alcune pure attuali, come l’ipotesi del canale della Lega Serie A che si produce tutto da sola, l’acquisizione potrebbe rientrare in questo quadro. Al momento non c’è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno».

L’amministratore delegato De Siervo, invece:

«in questo momento le squadre devono valutare prima se farsi affiancare dai fondi o meno, c’è un ragionamento precedente da fare».

La Stampa oggi scrive che i club hanno effettuato una prima analisi dell’operazione, confrontandosi tra loro, ma ancora non è chiaro quanti siano favorevoli a tentare l’acquisto di Sky Italia.

“Secondo Reuters, la Serie A ha effettuato un’analisi preliminare interna dell’operazione, ipotizzando l’acquisizione di una quota di maggioranza nell’operatore di pay-tv di proprietà del gruppo statunitense Comcast o di parte delle sue operazioni. Resta però da capire se il piano incontri o meno il favore della maggioranza dei club”.

Anche la Gazzetta conferma che in Lega se ne è discusso e dà anche altre notizie. Scrive che l’idea della Serie A sarebbe di acquistare il 51% di Sky Italia ad una cifra che si aggiri tra i 900 e 1 miliardo di euro. Si tratta di un tentativo di sparigliare le carte per la prossima partita dei diritti tv.

“Il piano sarebbe quello di acquistare il 51% di Sky Italia per una cifra tra i 900 e gli 1,2 miliardi di euro. Una mossa che spariglierebbe le carte in vista della partita per i prossimi diritti tv (dal 2024-25 al 2028-29), di vitale importanza per i nostri club”.

