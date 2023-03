Il Galatasaray: «Zaniolo? I tifosi della Roma lo avevano intimorito e non poteva più giocare lì»

Il vicepresidente all’assemblea dei soci: «Aveva litigato col club. Abbiamo preso a quindici milioni un calciatore che ne vale trenta»

Si chiama Erden Timur ed è il vicepresidente del Galatasaray, il club turco che all’ultimo giorno di mercato di gennaio è riuscito a prendere Zaniolo dopo la rottura totale del giocatore con la Roma.

Timur è intervenuto durante l’assemblea generale del club chiarendo i movimenti di mercato del club. Le sue parole riportate dal portale turco Fanatik:

«Quest’anno abbiamo speso lo stesso budget della stagione 2013-2014, 108 milioni di euro. Abbiamo avuto un periodo con Drogba e Sneijder. Abbiamo speso gli stessi soldi. Lo dico perché è stato un buon anno».

Poi arriva a Zaniolo:

«Zaniolo era stato venduto al Bournemouth per 30 milioni di euro 6 giorni prima che lo acquistassimo. L’abbiamo preso l’ultima notte. Con un contratto di 5 anni. L’abbiamo comprato per 15 milioni di euro, metà del prezzo di vendita, con la prima rata a novembre. Negli ultimi giorni del trasferimento stavamo seguendo due giocatori, o il primo cedeva all’ultimo minuto o il club del secondo (cioè la Roma, ndr) si sarebbe arreso all’ultimo momento. Abbiamo provato a prendere entrambi. Uno di loro è rimasto nel suo club. Si tratta di Ziyech che tra l’altro stava andando al Psg, non ci è riuscito per tre minuti di ritardo. L’altro giocatore era Zaniolo».

Timur continua:

«Poiché il suo contratto scadeva l’anno dopo, abbiamo comprato un giocatore da 30 milioni a 15 e lo abbiamo fatto perché ha litigato con la Roma e perché alcuni tifosi lo hanno intimorito. Non avrebbe potuto giocare per 6 mesi. Il suo contratto con la Roma era in scadenza»

ilnapolista © riproduzione riservata