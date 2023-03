Hojlund, Koopmeiners e Lookman, i desideri più grandi sul taccuino di Giuntoli (CorSport)

Napoli-Atalanta sarà anche una vetrina di mercato. Il Napoli segue Koopmeiners da anni. Piace anche Hojlund, anche se pare sia incedibile

La partita contro l’Atalanta che attende il Napoli sabato pomeriggio non sarà solo una sfida sul campo: l’Atalanta è anche una vetrina di mercato e al Napoli fanno gola tre dei giocatori di Gasperini. Si tratta di Lookman, Koopmeiners e Hojlund, scrive il Corriere dello Sport. Sono tutti e tre i desideri più grandi sul taccuino del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

“Napoli-Atalanta è scudetto e Champions, un posto tra i grandi su piani diversi, ma anche una serie di incroci che oggi sono idee e domani si vedrà. E tutto o quasi gira intorno all’attacco”.

Koopmeiners sabato non ci sarà, è infortunato.

“ma è uno che il ds Giuntoli conserva nel cassetto dei (grandi) nomi da una vita. Dai tempi dell’Az. Epoca pre Covid: e quella relazione, beh, non è mai finita nel cestino”.

C’è poi Hojlund, che ha appena compiuto 20 anni.

“Pare che come Osimhen non sia sul mercato – incedibile – ma il Napoli lo guarda proprio come le grandi d’Europa guardano Victor. Inevitabile. Quasi scontato”.

Qualche giorno fa, anche la Gazzetta dello Sport scriveva dell’interesse del Napoli per Hojlund.

“E siccome gli attaccanti sono sempre la merce più pregiata, il Napoli si sta muovendo per cercare di garantirsi con l’Atalanta una corsia privilegiata per Rasmus Hojlund, classe 2003, centravanti danese: 6 gol alla sua prima stagione in Serie A. Al club di De Laurentiis potrebbe bastare anche bloccarlo e lasciarlo ancora una stagione in più a Bergamo, per maturare”.

