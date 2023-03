Eintracht furibondo per il divieto ai tifosi tedeschi: annullati gli incontri ufficiali col Napoli (Faz)

Il consigliere Reschke: «Non faremo buon viso a cattivo gioco. È una decisione incomprensibile che mette in pericolo l’integrità della competizione»

L’Eintracht Francoforte è furioso col Napoli e con la decisione del ministero dell’Interno di vietare la vendita dei biglietti al club tedesco per il match di ritorno di Champions in programma mercoledì 15 marzo. Sull Faz c’è lo sfogo di Philipp Reschke consigliere d’amministrazione del Francoforte.

«Non riceviamo biglietti perché il Napoli non è autorizzato a vendercene. È un evento unico e per la prima volta nel calcio europeo per club”, ha dichiarato Philipp Reschke. «È una giornata triste per il calcio», ha dichiarato.

Il club tedesco ha cancellato il consueto incontro tra delegazioni alla vigilia del match:

Il contingente ufficiale era di 2.700 biglietti. Sei voli charter dell’Eintracht sono già stati cancellati. Sia il club che le persone interessate dalla cancellazione probabilmente “dovrebbero prima pagare i costi”, ha detto Reschke, che ha messo in guardia dall’iniziare il viaggio senza biglietto. Da parte sua, l’Eintracht partirà solo con una piccola delegazione. Ogni incontro con i rappresentanti della SSC Napoli oltre quanto necessario è stato annullato. “Non facciamo buon viso a cattivo gioco.”

Il Napoli ovviamente non ha avuto alcuna voce in capitolo nella decisione che è stata presa dalle forze di polizia. L’ha subita al pari dell’Eintracht.

Scrive la Faz:

Secondo Reschke martedì mattina, la decisione è stata giustificata dall’impossibilità di garantire la sicurezza ai tifosi dell’Eintracht. (…) La decisione degli italiani è incomprensibile. Mette in pericolo “l’integrità della competizione”. Le loro conseguenze influenzeranno le prestazioni sportive dell’Eintracht.

È anche grazie al loro pubblico che lo scorso anno vinsero a Barcellona.

Reschke ha annunciato che il Napoli probabilmente vieterà anche l’ingresso in città a tutti i tifosi dell’Eintracht.

Il portavoce del consiglio dell’Eintracht Hellmann ha parlato all’agenzia di stampa tedesca di “un grave e inaccettabile intervento delle autorità di sicurezza italiane nell’organizzazione e nella cultura delle competizioni europee per club”. È come “se lo Stato italiano non si sentisse in condizioni di far svolgere in sicurezza una partita di Champions League fissata da mesi con 2.500 tifosi ospiti. A meno che non ci siano altri interessi”.

La Faz ricorda gli incidenti dell’andata e che analogo provvedimento fu preso dalla prefettura di Marsiglia nell’estate del 2018, quando ci fu la partita a porte chiuse in Europa League tra Olympique e Francoforte. Ne nacque una lunga controversia legale, per l’Eintracht fu una procedura illegale. Quasi 40 mesi dopo – scrive la Faz – il decreto è stato annullato da un tribunale francese. Reschke ha anche prospettato la prospettiva di una “ricorso legale”, anche se “bisogna avere ancora pazienza”: “In vista della partita del 15 marzo, non abbiamo nulla che possiamo utilizzare a breve termine. Non c’è tutela legale”.

ilnapolista © riproduzione riservata