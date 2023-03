Dietro l’imprendibile Napoli restano tutti intruppati (Repubblica)

Ormai la corsa per i tre posti residui in Champions sembra una vecchia gara di pistard tra surplace e scatti. Qualcuno cadrà per forza in Europa League

Non c’è storia: dietro il Napoli le altre arrancano. Nessuna inseguitrice tiene il passo della squadra di Spalletti. Nell’ultimo turno di campionato sono cadute di nuovo tutte, tra pareggi e sconfitte. Il Milan non è andato oltre il pari con la Salernitana. Idem la Lazio col Bologna. L’Inter ha perso contro lo Spezia. L’unica che continua ad andare avanti è la Juventus, alle prese, però, con ben altri problemi, giudiziari. Dietro l’imprendibile Napoli, scrive Enrico Currò su La Repubblica, restano tutti intruppati. La corsa alla qualificazione per la prossima Champions è ancora tutta da scrivere: alla fine qualcuno cadrà per forza nell’Europa League.

Repubblica scrive:

“Ormai la corsa per i tre posti residui della prossima Champions sembra una vecchia gara di pistard tra surplace e scatti, con l’incognita aggiuntiva della Juventus pronta a tornare nel velodromo. L’inchiodata del Milan con la Salernitana, dopo quella secca con la Fiorentina, ingarbuglia ancora di più la situazione: niente aggancio all’Inter

al secondo posto. Restano tutti intruppati, dietro l’imprendibile Napoli: qualcuno alla fine cadrà per forza in Europa League I campioni d’Italia hanno la scusante parziale della stanchezza nervosa e fisica per l’impresa di Londra col Tottenham. Pioli ha scelto di schierare quasi tutti gli eroi del New White Hart Lane, con l’eccezione obbligata dell’infortunato Messias e quella tattica di Tonali, rimpiazzato da Bennacer. Lo hanno tradito in molti, a cominciare da Bennacer stesso, insolitamente impreciso, e da Leao e Diaz”.

