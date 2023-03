Deschamps: «Benzema? Ho già dato la mia versione. Guardo al futuro»

Alla Gazzetta: «Rabiot non penso abbia voglia di fare il capitano, anche per via del suo carattere. Non ho dubbi sulla forza mentale di Pogba»

Il commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. La rosea sottolinea come l’ex centrocampista della Juventus può contare su uno zoccolo duro francese della Serie A.

Dopo il Mondiale, Deschamps ha dalla sua parte i milanisti Maignan, Theo e Giroud. Insieme a loro Rabiot e Pogba, anche se ancora infortunato.

Prima l’elogio alle italiane che hanno passato gli ottavi nelle coppe europee:

«Il percorso europeo delle italiane è qualcosa di molto positivo. Non posso dare una spiegazione completa, non conoscendo bene tutti gli elementi del caso, ma è chiaro che avere tante squadre italiane a questo punto della Champions non può che essere un bene anche per il vostro calcio».

Rabiot sembra aver preso in mano il centrocampo francese, oltre a quello juventino. Difficile possa diventare leader di entrambe le squadre:

«Anche se Adrien ha già una certa esperienza ed esprime pure una certa leadership in campo, lo conosco bene e non penso abbia veramente voglia di fare il capitano, anche per via del suo carattere».

La continuità dell’ex Psg è causata anche dagli infortuni dei colleghi, come quello di Pogba compagno alla Juve e in nazionale. Deschamps è ottimista rispetto al recupero di Paul:

«In effetti Paul è fuori ormai da qualche mese a causa dei vari infortuni, ma sono ottimista e conoscendolo penso che lui, come Kanté, farà tutto il necessario per tornare ad essere competitivo, innanzitutto con la Juve. Non ho dubbi sulla sua forza mentale, sperando che sia accompagnata anche da una tenuta sul piano atletico».

Infine Deschamps ritorna sul caso Benzema:

«Non guardo i social. Ho già dato la mia versione. Il resto è polemica e non mi interessa. E’ un capitolo chiuso. Guardo al futuro».

