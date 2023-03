Cristiano Ronaldo vince il premio di giocatore del mese della Lega Araba

Sono ben otto gol e due assist in sole quattro partite per il portoghese, che in pochissime settimane è già diventato il dominatore assoluto del calcio arabo.

Sono bastati una manciata di settimane a Cristiano Ronaldo per conquistare il campionato saudita, il campione portoghese è stato infatti eletto “Miglior giocatore del mese di febbraio” dalla Lega Araba. Sono ben otto gol e due assist in sole quattro partite per il portoghese, che in pochissime settimane è già diventato il dominatore assoluto del calcio arabo.

📣 رحبوا باللاعب الأفضل 🌟 🇵🇹 كريستيانو رونالدو @Cristiano لاعب نادي النصر @AlNassrFC أفضل لاعب في شهر فبراير 👏 pic.twitter.com/VJERKmgJDl — دوري روشن السعودي (@SPL) February 28, 2023

Sembrano finalmente scacciate le critiche dei tifosi arabi quando bruciarono la sua maglietta qualche settimana fa. Grazie ai gol fatti e all’andamento in campionato, l’Al-Nassr è primo in campionato con due punti di vantaggio dall’Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo sta guidando la squadra verso il successo. Anche se non più in Europa il fenomeno portoghese dimostra di poter dire ancora la sua in un contesto senza dubbio più agevole. Il premio di giocatore del mese è solo il primo dei successi che molto probabilmente Ronaldo riceverà nel suo nuovo campionato.

Nella classifica marcatori del campionato saudita, Cristiano Ronaldo si trova ancora al sesto posto con 8 gol. La distanza dal primo classificato, nonché compagno di squadra Talisca, è di soli 5 gol. Il brasiliano ha infatti segnato 13 gol in 15 presenze. Talisca è alla sua seconda stagione nel campionato arabo dopo l’esperienza in Cina.

ilnapolista © riproduzione riservata