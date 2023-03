Bayern Monaco, Hainer: «Non ci interessa la Superlega, meglio la Champions League»

Alla Sueddeutsche: «Il Bayern vuole raggiungere il successo internazionale e per questo esiste già la Champions League»

«La Superlega non c’interessa, meglio la Champions League», con questo messaggio il presidente del Bayern Monaco, Herbert Heiner, ha chiarito la posizione dei bavaresi su un nuovo possibile torneo parallelo, voluto fortemente da Real Madrid, Barcellona e Juventus, quando c’era ancora Andrea Agnelli alla guida dei bianconeri. Il numero uno del club tedesco, intervistato dalla Suddeutsche Zeitung, ha parlato anche delle nuove regole che regoleranno il Fair Play Finanziario e del momento del calcio teutonico.

Hainer sulla Superlega:

«Il Bayern non è assolutamente interessato a una Superlega europea. È più promettente, infatti, il concetto modificato e ampliato della Champions League che sta per arrivare fra un paio di stagioni. Il Bayern vuole raggiungere il successo internazionale e per questo esiste già la Champions League».

Sul Fair Play Finanziario:

«Il successo di questo nuovo regolamento dipenderà dalla fermezza con cui verranno imposte le sanzioni, qualunque sia la società, ci saranno livelli che arriveranno all’esclusione da una competizione, se le regole sono chiare sarà più difficile attaccarle in seguito. Come Bayern Monaco se vogliamo continuare a competere ai massimi livelli in Europa, dobbiamo investire nei giocatori. Altri club devono decidere da soli dove hanno bisogno».

Sul momento che sta vivendo il calcio tedesco_

«L’obiettivo deve essere quello di non lasciare che la distanza con la Premier League o il campionato spagnolo continui a crescere. La Bundesliga è attraente solo se i suoi club si esibiscono e convincono anche a livello internazionale. Per questo, sono necessari buoni giocatori. Se il Bayern non avesse più soldi, non potrebbe finanziare l’arrivo di giocatori che soddisfano i requisiti più esigenti, allora perderemmo appeal. Il Bayern è cinque volte vincitore della Champions e punta a tornare alla vittoria».

ilnapolista © riproduzione riservata