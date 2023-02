Un ultra-runner ha corso 100 km facendo giri di campo al Parco dei Principi

Su Le Parisien: Alexandre Boucheix ha fatto 255 giri in 7 ore e 37 minuti. Più di quanto corre un giocatore del Psg in sette anni

Durante la pandemia c’era gente che accumulava chilometri e chilometri di corsa in cortile. A qualcuno è rimasto il “gusto” di segnare record un po’ bizzarri. Come l’ultra-trailer francese Alexandre Boucheix, che ha deciso di correre la bellezza di cento chilometri sul campo al Parc des Princes, il campo del Paris Saint-Germain. Ha fatto in tutto 255 giri in 7 ore e 37 minuti, correndo a un ritmo di 4’34” al chilometro. In pratica, scrive Le Parisien che lo ha intervistato, “in sette ore ha corso più di alcuni giocatori in sette anni”.

“Da lontano – ha raccontato – dovevo sembrare Messi con la maglia del Psg, poi la gente appena mi avvicinavo abbassava i cellulari. E’ stato abbastanza divertente. Mi ha permesso di sfuggire alla cosa piuttosto stupida di girare intorno a un campo, soprattutto perché non era affatto il mio record di velocità, potevo andare molto più veloce. Sono abituato alle lunghe distanze, di solito faccio gare molto più lunghe. Rispetto allo sforzo fisico non ho sentito niente di particolare”.

E quindi: perché? “Non capita tutti i giorni di poter correre al Parc des Princes, è lo stadio della mia squadra del cuore sin da quando ero bambino. Ho sempre vissuto nei sobborghi di Parigi e dall’età di 10-11 anni mio padre mi portava al Parc. Mentre correvo, mi sono ricordato che quando ero piccolo, ero in un posto così nello stadio e ho visto Ronaldinho attraversare il campo, prendere la palla contro Troyes e andare a segnare in porta”.

Dice che il suo prossimo progetto si chiama “Paris-Plages”: “L’idea è di lasciare il divano la mattina e correre in spiaggia, quindi circa 250 km fino a Deauville o Honfleur”.

