Repubblica: agguato premeditato degli ultras della Stella Rossa ai tifosi romanisti

A poche settimane dal clamoroso episodio degli scontri tra ultras romanisti e ultras napoletani sull’A1, un nuovo scontro ieri, questa volta a Roma. Protagonisti gli hooligans della Stella Rossa, in Italia per seguire la squadra di basket impegnata a Milano e Bologna, avrebbero sorpreso i tifosi della Roma appena usciti dall’Olimpico presso piazza Mancini. Secondo quanto riporta Repubblica, si tratterebbe di un vero e proprio agguato, studiato e premeditato

Un gruppo di ultras della Stella Rossa, venuti apposta da Belgrado, hanno sorpreso i romanisti del tifo organizzato a Piazza Mancini. I 50 serbi, in completo nero – è ormai la tenuta d’ordinanza dell’internazionale ultrà di estrema destra – e gemellati col tifo organizzato del Napoli, hanno attaccato il gruppo dei Fedayn della curva sud dell’Olimpico. Aggressione efficace, con aste e bastoni, in cui ai tifosi romanisti è stato portato via un borsone con tutti gli striscioni storici del gruppo.

#Delije (#CrvenaZvezda) attacked Roma ultras last night and captured #Fedayn group flags.

Info Delije: 30-40 Delije (Zvezda🇷🇸) attack 50-60 Roma🇮🇹 2-3 times Roma run and come back and in the circle, taken Fedayn and plenty banners. Game over Roma. #ASRoma #ultras pic.twitter.com/5XKkfJxX91

