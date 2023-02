Questo Napoli può aprire un ciclo importante e fare storia (Gazzetta)

Ricorda il Milan di Gullit e Van Basten, non è ancora come la squadra di Sacchi ma è sulla strada giusta

Il commento della Gazzetta alla vittoria degli azzurri per 2-0 in casa dell’Eintracht Francoforte.

Tutti gli artisti di Spalletti partecipano allo spettacolo. Questo Napoli, per costituzione, sarà sempre più bello dei risultati che raccoglie o, meglio, ha bisogno della scala della bellezza per arrivare in alto. Esattamente come succedeva al Milan di Gullit e Van Basten. Come quel Milan, può arrivare in fondo e sollevare la Champions League, anche perché il suo gioco propositivo e dominante ha i parametri giusti per imporsi in Europa, dove viene premiata la qualità. Inoltre i 15 punti di vantaggio consentiranno a Spalletti un generoso turnover in campionato e l’avvicinamento ideale ai match di coppa. Ultima sensazione, dopo l’abbagliante esibizione di Francoforte: questo Napoli, relativamente giovane, può aprire un ciclo importante e fare storia. Non vogliamo dire che il Napoli di Spalletti valga già il Milan di Sacchi, ma la direzione di marcia è giusta.

