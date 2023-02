Per assecondare completamente se stesso il Napoli deve scovare un rigorista (CorSport)

Trapp fa il miracolo volando e dopo Osimhen, Zielinski e Politano, pure Kvara s’aggiunge all’elenco degli uomini fallibili.

Il Napoli deve trovare un rigorista, poi sarà veramente perfetto. Lo sottolinea il Corriere dello Sport. Ieri, contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli ha sbagliato un rigore calciato da Kvaratskhelia. E’ la quarta volta che gli uomini di Spalletti sbagliano dal dischetto. Era già accaduto a Osimhen, Zielinski e Politano. Ora si è aggiunto il georgiano. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il fattore, intanto, è diventato Lozano, un incubo per Max e per N’Dicka, e quando “el chucki” parte (34′) l’Eintracht va in analisi: prima ringrazia i santi protettori per il palo del messicano, poi, con Buta, demolisce Osimhen e manda Kvara sul dischetto. Il Napoli insegue la perfezione stilistica, e ce l’ha quasi, ma per assecondare completamente se stesso deve scovare un rigorista: Trapp fa il miracolo volando e dopo Osimhen, Zielinski e Politano, pure Kvara s’aggiunge all’elenco degli uomini fallibili. Ma il calcio non mente, cancella i disagi emotivi in fretta e in cinque minuti la normalità è riprodotta ancora a destra, di nuovo con Lozano, con quella sua corsa libera verso l’infinito che si chiama Osimhen: cinquanta metri di strappi, poi cadeau per il tap in del «socio in affari» che vale lo 0-1; che sarebbe 0-2 se, dopo una settantina di secondi, l’ingolosito nigeriano non si lanciasse oltre il fuorigioco sull’ennesimo strappo in salsa sudamericana”.

Kvara si è comunque rifatto con l’assist per il gol di Di Lorenzo, il 2-0 all’Eintracht. Al 65′, con l’azione del secondo gol del Napoli, siglato da Di Lorenzo servito da uno splendido colpo di tacco di Kvaratskhelia, il georgiano diventa il più giovane calciatore ad aver preso parte a più di cinque reti in questa UEFA Champions League (due gol, quattro assist). Una statistica Opta.

