La serietà con cui il Napoli ha affrontato la Cremonese è la conferma della sua superiorità (Gazzetta)

Quello che incanta del Napoli è la costante ricerca del gioco e del gol a partita già ampiamente chiusa e la consapevolezza dei propri mezzi

La Gazzetta dello Sport scrive dell’atteggiamento del Napoli nell’affrontare la Cremonese. Anche contro una squadra che non ha mai vinto finora in campionato, i ragazzi di Spalletti si sono impegnati con serietà e attenzione e questa è l’ennesima conferma della superiorità del Napoli rispetto a tutte le altre squadre del campionato. Ciò che sorprende, scrive la Gazzetta, è l’atteggiamento del Napoli. Il gruppo non smette mai di cercare il gioco e i gol, anche quando la partita è ampiamente chiusa, anche contro una squadra nettamente inferiore. Il Napoli gioca per divertirsi ed ha una straordinaria consapevolezza dei propri mezzi.

“La Cremonese ne è uscita soffocata poco alla volta, quasi senza accorgersene. Anche perché puoi schermare una o due soluzioni offensive, ma il Napoli ne troverà una terza e una quarta come dimostrano gli altri due gol della serata. Se il primo era stato generato da una giocata individuale di Kvara, il secondo è nato da corner su cui Kim ha fatto un assist a Osimhen dopo una gran parata di Carnesecchi su Di Lorenzo e il terzo da un’azione manovrata e da una combinazione tra Di Lorenzo ed Elmas, bravissimo nella conclusione. Ciò che continua a incantare del Napoli, anche all’interno di una prestazione meno brillante di altre, è la costante ricerca del gioco e del gol a partita già ampiamente chiusa. E pure la consapevolezza dei propri mezzi. Sta per ricominciare la Champions, il vantaggio sulla seconda è larghissimo, eppure nessuno fa calcoli e tutti vogliono lasciare il segno, anche se solo per pochi minuti come è successo ieri a Elmas. La Cremonese (che, numeri alla mano, è la peggiore squadra dei cinque top campionati d’Europa) non aveva oggettivamente le armi per impensierire il Napoli e, forse con l’eccezione del portiere, tutte le riserve di Spalletti sarebbero titolari nella squadra di Ballardini. Però la serietà e la tranquillità con la quale la capolista ha affrontato questa sfida è l’ennesima conferma della sua superiorità”.

