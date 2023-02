Kvaratskhelia da record a quota 10 gol e 11 assist

Opta sottolinea la statistica dell’attaccante georgiano del Napoli. Come lui in Europa Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry.

Napoli da record in tutti i sensi. Con la gara di oggi contro lo Spezia e il gol messo a segno du rigore, Khvicha Kvaratskhelia colleziona una piccola ma importante statistica personale.

Come riporta Opta infatti l’attaccante georgiano del Napoli è tra i 5 calciatori in Europa che è in doppia cifra sia per sul numero di gol segnati che per gli assist. Kvara infatti è a quota 10 gol e 11 assist in tutte le competizioni, in compagnia di Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry

10 – Tra i giocatori dei maggiori 5 tornei europei, Khvicha #Kvaratskhelia è uno dei soli 5 in doppia cifra sia di gol che di assist considerando tutte le competizioni (10 e 11) e tra questi è il più giovane (gli altri: Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry). Speciale#SpeziaNapoli pic.twitter.com/mIpL5KtvFK — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 5, 2023

