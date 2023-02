Koulibaly non è nemmeno in panchina col Chelsea (ha la febbre)

Ancora escluso dai titolari da un mese. Non si conoscono i motivi dell’assenza anche dalla panchina. Una fonte interna: ha la febbre e non è stato rischiato

Koulibaly non gioca titolare nel Chelsea ormai da un mese e quest’oggi contro il West Ham non figura nemmeno in panchina. La motivazione di oggi è che Koulibaly ha la febbre e Potter ha preferito lasciarlo a casa per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. A rivelare la motivazione dietro l’esclusione di Koulibaly ci ha pensato 100% Blues

📰 – Kalidou #Koulibaly est malade, il aurait de la fièvre, ce qui explique son absence de la feuille de match. Graham #Potter ne voulait prendre aucun risque avant Dortmund et lui a démande de rester chez lui.

[Source interne] #CFC pic.twitter.com/utfHnyht1B — 100% Blues (@100B_Chelsea) February 11, 2023

Il difensore senegalese non è nei titolari di Potter da un mese e l’allenatore inglese gli sta preferendo Badiashile e Thiago Silva (fresco di rinnovo nella serata di ieri). Abbandonata anche l’idea della difesa a 3 dove l’ex Napoli poteva sicuramente ritagliarsi il proprio spazio.

