Klopp: «Ancelotti è l’allenatore più rilassato che abbia mai incontrato, umile, super intelligente»

Jürgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera ad Anfield tra Liverpool e Real Madrid, andata degli ottavi di finale e remake dell’ultima finale di Champions. E proprio dalla sfida di Parigi è partito il tecnico tedesco. Ha detto che rivedere quel match è stato «una vera tortura. È stato doloroso. Non l’avevo rivista fino a questo fine settimana e ora so perché non l’avevo mai fatto. È stata una vera tortura perché abbiamo giocato una buona partita e avremmo potuto vincere – e questa è la parola decisiva perché avremmo potuto ma non abbiamo vinto, perché loro hanno segnato e noi no».

«Abbiamo visto quanto è esperto il Madrid e quanto poco si preoccupa del fatto che l’altra squadra abbia delle possibilità. Non perdono la fiducia per un secondo».

«In generale, non penso che tu possa mettere paura a questa squadra. Ma ciò che ci ha trattenuto un po’ è stato il fatto che era una finale e non abbiamo preso abbastanza rischi in determinati frangenti. Eravamo super-protetti a causa della minaccia dei contrattacchi, giustamente, come abbiamo visto sul gol preso. Con una scintilla in più avremmo potuto segnare, ma è il Real Madrid, non possiamo giocare questa partita senza rispetto. Sono una squadra di livello mondiale. Alcuni dei loro giocatori hanno vinto la competizione cinque volte e probabilmente pensano che la Champions appartenga loro. Probabilmente hanno ragione, ma vogliamo comunque provarci.

Parla di Ancelotti.

“Carlo è il manager più rilassato che ho incontrato nella mia vita, una delle persone migliori che si possano incontrare, una persona fantastica, umile, super-intelligente e la sua gestione uomo è su un livello completamente diverso da chiunque. Lo ammiro molto. Con questa squadra di livello mondiale, hanno portato giovani giocatori super-interessanti. In campionato sono dietro ma sono sempre super competitivi e difficili da battere.

