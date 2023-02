Il tifoso del Napoli Mario Di Leva sfotte l’interista Amadeus: «Fa freddo a meno 13?» (VIDEO)

Il bambino attore regala ad Amadeus la maglietta del Napoli. Il presentatore dice: «Amo Napoli, lì feci il militare nell’anno in cui fu comprato Maradona»

Il Napoli sbarca al Festival di Sanremo. Protagonista il bambino Mario Di Leva, attore, che sul palco ha regalato all’interista Amadeus la maglietta del Napoli. Amadeus ha detto che lui ama Napoli, ha la moglie napoletana, a Napoli fece il militare (proprio nel 1984 quando il Napoli acquistò Maradona). Il bambino ha sfottuto Amadeus: «Fa freddo a meno 13?» con ovvio riferimento al distacco in classifica tra il Napoli e l’Inter. Amadeus gli ha chiesto in quale ruolo giochi e lui ha risposto terzino destro. «Come Skriniar?» (che poi non gioca terzino destro). «No, come Di Lorenzo».

Amadeus gli ha chiesto: che cosa sceglieresti tra Oscar come miglior attore e la vittoria della Champions col Napoli? «Non posso rispondere senza l’autorizzazione di De Laurentiis».

