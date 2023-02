Il Mapei Stadium pareva Mergellina il sabato sera

Lobotka al congresso del Pd avrebbe ridato alla sinistra il ruolo che gli si chiede. Capacità, merito e competenza

❤ A quelli lontani, a quelli che vivono l’eco della città in subbuglio. A quelli che la storia definisce emigranti ma la realtà accomuna a coraggiosi fratelli. A quelli che il Mapei pareva Mergellina il sabato sera. Maje luntano ‘a chist core. ‘O Georgiano nnammurato.

😍” Non è la materia che genera il pensiero, è il pensiero che genera la materia.”

Nel ricordo del filosofo si concretizza il genio. Supera la A16, uccella Marocchi, fa sedere varie Gazzette. Kvaraviglia, il suo Universo può non avere limiti. Bruno Kvara

😚Triccaballacche, putipù, mandolini e cornicelli. Il quadretto di Napoli venduto sulle bancarelle italiche ha fatto ancora fetecchia. Ieri era Venerdì 17 e noi non ce ne siamo nemmeno accorti anzi, è tutto solo nelle nostre mani: da Agosto unici padroni.

🥺Il gol di Victor è commovente. Si porta appresso due difensori e fa crollare il Mapei, fa tremare la vasta Pianura Padana a tal punto che da stamattina, se li seminano, cresceranno pure i friarielli. Victor come Careca? No, come Giordano, il nove dei sogni proibiti.

😎 Lo spaccanapoli con gli occhi a mandorla è superlativo. Chiude tutto, rincorre, assalta. Kim è tutto quello che il Napoli rappresenta. Fame e cazzimma.

😲 Lobo al congresso del PD avrebbe ridato alla sinistra il ruolo che gli si chiede. Capacità, merito e competenza. Per fortuna ha scelto di fare il calciatore. Per fortuna ha incontrato il vate di Certaldo, per fortuna è il ciondolo dei nostri giorni felici.

👊 Nessuno come Luciano Spalletti. Nessuno senza Maradona è riuscito a compiere quello chi si sta compiendo. Nessuno a Napoli ha visto quello che stiamo vedendo. Una giornata in meno, verso Primavera, la nostra Primavera, quella delle Rivoluzioni concrete.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

ilnapolista © riproduzione riservata