Cancelo: «Non ho litigato con Guardiola. Volevo nuove sfide»

«Sono molto grato a Pep ed al club, non dimenticherò mai il Manchester City e poi nel calcio non si sa mai, magari torno a fine anno».

Joao Cancelo, esterno del Bayern Monaco, ha parlato a Futbol Por Minuto dopo il successo per 1-0 contro il Psg al Parco dei Principi in Champions League spiegando perché è andato via dal Manchester City. Di seguito le parole di Cancelo sull’addio dal Manchester City:

«Non so come rispondere, la gente che dice che ho litigato con Guardiola dice delle bugie, assolutamente. Non mi sentivo importante per la squadra nelle ultime partite, ho parlato con il mister ed era d’accordo ed abbiamo deciso io, lui ed il club che andar via era la miglior opzione per me. Mi piacciono le nuove opportunità, non ho niente contro il Manchester City perché penso che mi ha dato il modo di arrivare al livello che volevo ed a cui sono oggi. Sono molto grato a Pep ed al club, non dimenticherò mai il Manchester City e poi nel calcio non si sa mai, magari torno a fine anno».

La stampa ha anche chiesto se ci fosse stata un’offerta da parte del Real Madrid per lui a gennaio:

«No, la verità è che non c’è stata, ma se si dice. Avere dietro il Real Madrid è un piacere per me perché è uno dei migliori club del mondo, significa che sto facendo le cose bene».

ilnapolista © riproduzione riservata