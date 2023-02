Bello bellissimo ma attenti alle spie rosse a centrocampo

Troppi palloni persi, ormai Lobotka lo marcano a uomo, in Champions non gioca la Cremonese. Lo scorcio di Demme fa bene sperare, sembra lobotkizzato

Cesare – Caro Guido il Napoli prosegue la sua marcia verso lo scudetto. Ha liquidato una agguerrita Cremonese in una delle partite meno brillanti di quest’anno. E ormai dobbiamo abituarci che tutti fanno contro di noi la partita della vita per mettersi in vetrina.

Guido – Verissimo quello che dici. Infatti soprattutto nel primo tempo l’aggressività della Cremonese e i tanti errori tecnici con una serie di passaggi sbagliati ci hanno creato qualche difficoltà. Ma attenzione pur nella difficoltà Meret non ha fatto una parata da ritenersi tale e il Napoli poi ha regolato la partita con maturità facendo 3 gol.

Cesare – Caro Guido come già detto altre volte il Napoli quest’anno ci sta dando una sensazione di tranquillità, ci sta abituando ad non avere mai dubbi su come finirà la partita perché sempre in grado di risolverla. Volendo però fare alcune considerazioni, soprattutto in prospettiva per partite più complicate in campionato e soprattutto in Champions, direi che in particolare è stato in difficoltà il centrocampo e questo capita quando veniamo aggrediti e pressati soprattutto ad inizio partita.

Guido – In realtà questo è logico. Chi non vuol giocare e non farti giocare ossessiona i tuoi centrocampisti. Per esempio marca a uomo Lobo e toglie a Zielinski quegli spazi senza i quali diventa improduttivo. Anche Anguissa ha sofferto ma lo ripeto questo è facilissimo da fare se metti 11 uomini dietro la linea della palla.

Cesare – Certamente poi è da dire che gli avversari inevitabilmente non riescono a mantenere ritmi tanto alti e carica agonistica e quindi poi calano. Ma qualche domanda ce la possiamo porre: quando affronteremo squadre, soprattutto in Europa, che riescono a pressare per gran parte della partita e fanno di questo la loro caratteristica e modo di giocare come faremo?

Guido – Cesare ma tu non puoi pensare che il Napoli vada in campo da solo. Gli avversari esistono e ogni tanto sono anche forti. Il Napoli contro le squadre che giocano da il meglio di se.

Cesare – Torno al mio discorso. Bisogna considerare che ormai Lobotka viene marcato ad uomo e gli danno una caccia spietata. Interessante i 10 minuti di Demme che è entrato subito in partita, determinato e mi è sembrato Lobotkizzato. Si faceva vedere di continuo, dettava il passaggio e ha fatto anche quelle accelerazioni palla al piede che permettono spesso di uscire dalla difficoltà della marcatura.

Guido – Ho notato la stessa cosa. Questo è importante per far rifiatare in alcune partite Lobotka per preservarlo al meglio in partite più complicate. Uno che mi è sembrato poco attento è stato Mario Rui che ha sbagliato molti passaggi e soprattutto nel primo tempo ha fatto dominare la sua fascia da Sernicola.

Cesare – Guido sicuramente va considerato Oliveira soprattutto per partite in cui bisogna aumentare la fisicità. E’ chiaro che non si può pretendere che il Napoli vada a mille in tutte le partite e contro tutti gli avversari ma nelle partite importanti andranno ritrovate le giuste misure e la giusta attenzione. Ultima considerazione all’ottimo Meret che però ha ancora una volta sbagliato una uscita alta.

Guido – Sì Meret ho la sensazione che vi sia ancora una scarsa intesa con Kim( francamente inspiegabile a questo punto della stagione ) e in una occasione hanno rischiato di fare la frittata. Fin qui queste indecisioni sulle palle alte non hanno avuto conseguenze ma in partite delicate e decisive potrebbero costar caro.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido: s.v.

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: buono

Mario Rui – Cesare: impreciso; Guido:svagato

Anguissa – Cesare: sufficiente; Guido:discreto

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Zelinski – Cesare: sufficiente; Guido:così così

Kvara – Cesare: determinante; Guido:formidabile

Osimhen – Cesare: iradiddio; Guido: un fenomeno

Lozano – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Oliveira – Cesare: buono; Guido: buono

Elmas- Cesare: gran jolly; Guido: grande

Ndombelè – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Demme – Cesare: buono; Guido: la buona novella

Raspadori-Cesare: s.v.; Guido: sempre a mille

