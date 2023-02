Alcaraz: «Sono pronto a vincere un Grande Slam, non ho paura di nessuno»

A La Nacion: «Quando entro in campo penso sempre a vincere, non a speculare. Mi sarebbe piaciuto giocare contro Roger, sarebbe stato un sogno»

Carlos Alcaraz, tennista di 19 anni al secondo posto nel Ranking mondiale, si trova in Argentina per giocare l’Atp di Buenos Aires. Prima di aprire le danze ha rilasciato un’intervista a La Nacion. Queste le sue parole:

«Questo sarà il mio primo torneo dopo Parigi-Bercy. Sono passati quasi quattro mesi ormai, ma quando entro in campo penso sempre a vincere, non a speculare. So che non sarà facile dopo tanto tempo senza giocare ai massimi livelli, ma sono venuto qualche giorno prima per allenarmi con buoni giocatori e prendere quel ritmo».

Quattro mesi che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per via di un’infortunio che lo ha costretto al forfait anche per l’Australian Open di quest’anno.

«Sono pronto a vincere un Grande Slam e il mio sogno è diventare il numero uno. Voglio continuare ad arrampicarmi fino in cima: se riesco a raggiungere il cielo, meglio è».

Non si pone limiti il giovane tennista spagnolo. Prima che Djokovic vincesse l’Australian Open, Alcaraz era il n. 1. Sul traguardo raggiunto si stupisce anche lui:

«La verità è che il paradiso è arrivato molto più velocemente di quanto pensassi. Dico che ho toccato il cielo con le mie mani, ma in base ai risultati. Forse non sono arrivato in termini di livello o altri aspetti. Insomma, devo continuare a crescere in altri aspetti, come giocatore, come persona, è importante crescere in tutti i settori. I migliori nella storia del tennis, come Rafa, Roger (Federer) e Novak, non sono mai rimasti fermi e sono migliorati nel tempo».

Più o meno tutti hanno abbozzato un ritratto di Alcaraz, esaltandone le qualità e trovando quei piccoli difetti ancora da correggere. Lui è sicuro che fra le sue più grandi qualità ci sia il coraggio:

«Penso che il coraggio con cui gioco. Non ho paure, non importa chi ha un rivale. È stato fondamentale per ottenere ciò che avevo già. Quell’ambizione mi ha reso quello che sono adesso».

Ma anche la creatività ha posto nella faretra di Alcaraz:

«Credo che la creatività sia molto importante, sì. È importante che l’avversario non sappia cosa farai. Ci sono giocatori che esauriscono il gioco e questo non va bene se vuoi vincere. Oggi leggere partite e i rivali è importante. E quando ti studiano e sanno che farai sempre lo stesso, è più facile giocare per loro contro di te».

La Nacion fa notare come Federer si sia ritirato proprio quando lui ha iniziato a far parlare di sè:

«Sì, la verità è che mi sarebbe piaciuto giocare contro Roger, sarebbe stato un sogno. Ho giocato contro Rafa e contro Novak, ma non è stato possibile contro Roger. È un peccato. Amavo il suo tennis. Mi piaceva guardarlo giocare. Stavo guardando i loro momenti salienti tutto il giorno, guardando le partite».

Da numero uno, i suoi rivali lo studiavano con più attenzione:

«Non è stato stressante in quanto tale, ma era chiaro che i rivali mi avrebbero osservato in modo diverso. Sapevo che sarebbe successo. I giocatori, alla fine, vogliono sempre battere il numero uno, i giocatori che sono più in alto in classifica e darebbero qualsiasi cosa per riuscirci. Ho notato quel cambiamento, sì, sì. È arrivato a un punto in cui i giocatori salivano di livello quando giocavano contro di me».

