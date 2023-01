Alcaraz e la maledizione del numero uno: non giocherà gli Open di Australia

Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz ha dichiarato forfait per gli Australian Open (in programma dal 16 al 29 gennaio). Lo spagnolo lo ha annunciato sul suo account Twitter. Il vincitore degli Us Open della scorsa stagione ha subito un infortunio alla gamba destra a causa di un movimento che lui ha definito innaturale in allenamento.

È diventato numero uno dopo aver vinto a Flushing Meadows. Dopodiché il suo finale di stagione è stato complicato. È stato battuto da Felix Auger-Aliassime nelle semifinali del torneo di Basilea (6-3, 6-2). Una settimana dopo, uno strappo agli addominali lo ha costretto al ritiro una settimana nei quarti di finale di Parigi contro Rune. Alcaraz, a causa di quell’infortunio, ha dovuto rinunciare alle finali Atp.

Come lo scorso anno, Melbourne perde il numero 1 del mondo a pochi giorni dal torneo. Lo scorso anno fu il turno di Novak Djokovic che venne espulso dall’Australia perché non volle vaccinarsi contro il Covid-19,

When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it’s the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023