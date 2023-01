Zazzaroni: il gol di Simeone conferma la superiorità del Napoli dalle risorse infinite

Sul Corriere dello Sport. Tredici punti di vantaggio sulla seconda. “Mou ha ragione: «Spalletti lo scudetto l’ha già vinto».

Il Napoli si conferma come un gruppo dalle risorse infinite. Lo dimostra il gol di Giovanni Simeone nel finale della partita contro la Roma. Lo scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Ha ragione José Mourinho, per Zazzaroni: il Napoli ha già vinto lo scudetto.

“La sola cosa non anomala è l’ennesimo successo del Napoli sulla migliore Roma della stagione: aggressiva, pur se imprecisa, e coraggiosa al punto da cercare con ostinazione il pari. Il gol di Simeone nel finale, quando la squadra di Mou sembrava totalmente in pressione, conferma la superiorità di un gruppo dalle risorse infinite. Tredici sono i punti di vantaggio sulla seconda, ne ha guadagnato un altro nella serata di sofferenza, di insolite difficoltà. Mou ha ragione: «Spalletti lo scudetto l’ha già vinto».

Mourinho lo aveva dichiarato nella conferenza stampa precedente la partita, aveva fatto i complimenti al Napoli per la vittoria dello scudetto. Ieri, nel post gara, si è ripetuto, parlando di buona stella che accompagna il Napoli.

«Non mi piace fare analisi individuale, bisogna guardare alla partita che noi abbiamo imposto al Napoli. Perché l’abbiamo imposta questa gara, che il Napoli non voleva e nemmeno il pubblico, infatti lo stadio sembrava vuoto. Li abbiamo pressati molto, non riuscivano a costruire. Bisogna dare merito anche all’avversario, Kim è un giocatore fantastico. Questa è la squadra che vince lo scudetto, quando devi vincere c’è una stella che ti accompagna, di gare che dovresti perdere e invece vinci. Loro oggi hanno avuto questa stella, per questa ragione penso che sarà la squadra che vincerà lo scudetto».