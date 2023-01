Vinicius, Ronaldo il fenomeno (presidente del Valladolid): «I razzisti non ci rappresentano»

Con due tweet prende le distanze e attacca i suoi tifosi rei di razzismo. Ve l’immaginate in Italia? Da noi sarebbe impensabile

Sul caso Vinicius, vittima di attacchi razzisti da parte del pubblico del Valladolid nel corso dell’ultimo match contro il Real Madrid, è intervenuto Ronaldo il fenomeno che è presidente del club spagnolo. Ronaldo è intervenuto con due tweet in cui ha attaccato duramente la fetta di tifoseria che si è resa protagonista degli attacchi razzisti. Ve l’immaginate in Italia un presidente che attacca pubblicamente i propri tifosi che si sono resi protagonisti di episodi di razzismo?

Ecco i due tweet:

Deplorevole, disgustoso, vergognoso, inammissibile. Razzisti e xenofobi non ci rappresentano. Vinicius ha tutto il mio sostegno, rispetto e affetto. Il Valladolid è a disposizione delle autorità per collaborare alle indagini in modo che i responsabili vengano rimossi dal Club.

Non permetteremo insulti razzisti nel nostro club perché i nostri tifosi non sono così e quelle persone non ci rappresentano.

Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. @vinijr, todo mi apoyo, respeto y cariño. El @realvalladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del Club. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) January 3, 2023

No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) January 3, 2023

Oggi la Liga ha presentato denuncia penale e sportiva per i comportamenti razzisti dei tifosi del Valladolid.