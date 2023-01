La Liga ha presentato una denuncia penale per gli insulti razzisti a Vinicius

Presentata anche una denuncia alle autorità sportive. Il calciatore brasiliano del Real è stato vittima di numerosi insulti razziali da parte dei tifosi del Valladolid

La Liga ha depositato le relative denunce per gli insulti razzisti nei confronti del giocatore Vinicius Jr durante la partita tra Real Valladolid e Real Madrid. A farlo sapere è la stessa Federazione spagnola attraverso una nota ufficiale sul sito web. Il calciatore brasiliano del Real è stato vittima di numerosi insulti razziali dai tifosi del Valladolid mentre usciva dal campo.

Il calciatore, stizzito, ha reagito ai cori razzisti calciando un oggetto. La Liga fa sapere che è stata presentata una denuncia penale per reati di odio. Di seguito il comunicato:

“Una denuncia penale per reati di odio è stata depositata davanti ai tribunali di Valladolid, accompagnata dalle prove audiovisive raccolte nell’indagine che è stata condotta attraverso immagini e suoni pubblicati in fonti aperte (ossia i social, ndr). Allo stesso modo, La Liga ha chiesto ai tribunali inquirenti di Valladolid di trasferire la denuncia all’ufficio del procuratore per i reati di odio”.

“D’altra parte, e come avviene da diverse stagioni, è stata presentata denuncia per insulti razzisti davanti al Comitato per la concorrenza Rfef e alla Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, per studio e valutazione sanzionatoria”.

“La Liga aumenterà gli sforzi che profonde continuamente per sradicare qualsiasi tipo di violenza, razzismo o xenofobia dentro e fuori gli stadi”.

La Liga fa sapere che aumenterà il personale allo stadio per contenere questi fenomeni:

“A tal fine, aumenterà il numero di steward della Liga presenti alle partite a rischio di insulti razzisti, al fine di massimizzare il rilevamento e l’identificazione di questo tipo di comportamento che non ha posto nello sport. Inoltre, in quegli stadi in cui si ritiene che vi sia il rischio di possibili comportamenti razzisti sugli spalti, saranno trasmessi messaggi attraverso il sistema di diffusione sonora e mezzi pubblicitari che circondano il campo per combattere e condannare il razzismo”.

Precisa La Liga che non c’è spazio per questi comportamenti:

“L’obiettivo della Liga è zero violenza nello sport e a tal fine vengono svolte ogni giorno diverse pratiche di formazione, prevenzione, individuazione e segnalazione, che vengono trasferite alla Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, nonché al Pubblico ministero per reati di odio. Allo stesso modo LaLiga denuncia e compare come in ogni procedimento penale legato ad atti violenti avvenuti nel campo del calcio. Alla Liga continuiamo a lavorare con i club, i giocatori, le autorità e tutte le parti coinvolte nello sport per assicurarci che non ci sia spazio per alcun tipo di comportamento violento o razzista nel calcio”.