Villas Boas si da’ al rally e Gareth Bale al golf

Solitamente a chi non capisce nulla di calcio gli si dice: «Datti all’ippica!» e sembra che due personaggi, che di certo ne capiscono di calcio a palate, abbiano preso quasi alla lettera il consiglio.

È il caso di Villas Boas che ha lasciato la carriera da allenatore per iniziarne una come pilota di rally. A riportarlo è il Sun, che scrive:

“Prima il Tottenham, Villas-Boas ha rivelato che avrebbe lasciato la dirigenza nel prossimo decennio con l’obiettivo di correre nei rally. Ha detto al quotidiano portoghese O Jogo: «La mia passione per il calcio me lo fa vivere molto intensamente per 11 mesi e dedicarmi a quello, ma penso che la vita ti permetta di goderti altre cose. Per me c’è un limite e, nei prossimi 5-10 anni, smetterò di allenare. Competere nel Rally Dakar è l’ambizione di una vita per me ed è qualcosa che so di dover fare». Ha poi corso di nuovo nel 2022 nel WRC Vodafone Rally de Portugal“.

Come Villas Boas anche Gareth Bale che ha da poco lasciato il calcio giocato. Lui però non diventerà un pilota di rally ma un golfista, speriamo per lui, alla Tiger Wood. Da sempre appassionato di golf, lui stesso ha annunciato sui suoi social che parteciperà ad un torneo internazionale.

«Sono lieto di annunciare che giocherò all’AT&T Pebble Beach Pro-Am all’inizio del prossimo mese».

Bale negli anni a Madrid ha fatto discutere spesso proprio per le sue fughe ai campi da golf, ma lui con tutta calma ha sempre risposto: «Il golf è un hobby come un altro. Non c’è niente di sbagliato: mi mantiene più calmo fuori dal campo e mi dà del tempo lontano dal pallone. Il che è bello».