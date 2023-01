Vieri: «Gli infortuni delle altre non c’entrano, il Napoli sta dimostrando di essere di un’altra categoria»

Alla Gazzetta: «Tutti hanno avuto infortuni, anche Osimhen è stato fermo un mese e mezzo, ma il Napoli gioca a calcio, e gioca bene».

Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport a margine dell’evento di presentazione di PLB World. Gli è stato chiesto un parere sulla Supercoppa tra Inter e Milan.

«Le squadre stano bene, sono forti. L’Inter è una grande squadra. Chi la decide? Forse gli attaccanti, perché sono loro quelli che devono fare gol. La Supercoppa italiana Inter contro Milan è una bella partita, la guarderanno tutti ed è importante. Io sarò allo stadio, speriamo di vedere una bella partita».

A Vieri è stato chiesto: in considerazione del cammino del Napoli in campionato, quanto pesano gli infortuni con cui hanno dovuto fare i conti Juve, Inter e Milan? La sua risposta:

«Lukaku non ha mai giocato, quindi non è una questione di rendimento. Ha fatto una o due partite, quindi praticamente non ha giocato mai. Tutti hanno avuto dei problemi di infortuni, anche Osimhen è stato fermo un mese e mezzo, per 10 partite, ma il Napoli gioca a calcio, gioca bene. Contro la Juventus ha fatto una partita incredibile e non sono solo i cinque gol fatti è la maniera in cui giocano. Il Napoli sta meritando questo campionato, c’è poco da dire, lo ha dimostrato anche venerdì sera. Sta dimostrando di essere di un’altra categoria. Anche il Napoli ha avuto dei problemi, non bisogna stare dietro agli infortuni ma dietro al gioco: se migliori il gioco è più facile vincere le partite».

Nella Roma Dybala sta segnando sempre più spesso. Quanto si pentono di non averlo, Inter e Juve?

«Non so, devo solo dire bravo a Mourinho perché l’ha fatto venire a Roma e questo è un grande colpo, che solo un grande allenatore come lui può fare. Mi stupisce? No. E nemmeno che sta facendo gol. Quando sta bene Dybala fa sempre la differenza. Mou e la Roma hanno fatto un gran colpo».