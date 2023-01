«Un nano, un topo di fogna». Così i dirigenti del Barça di Bartomeu parlavano di Messi

Nuovo scandalo mediatico al Camp Nou: vengono fuori le conversazioni e gli insulti nella precedente dirigenza del club

“Un nano, un topo di fogna”. Così si parla di Messi tra i dirigenti del Barcellona, quelli dell’ex presidente Bartomeu. Secondo El Periódico de Catalunya, un’inchiesta dei Mossos d’Esquadra suggerisce che la fuga di notizie alla stampa sui contratti di Leo Messi e Gerard Piqué sia ​​partita dal gruppo dirigente del precedente consiglio del club. Ma l’inchiesta – scrive As – rivela anche i gravi insulti pronunciati da importanti figure dell’esecutivo blaugrana, come il capo dei servizi legali Román Gómez Ponti, nei confronti di entrambi i simboli del club.

Secondo la documentazione in possesso della polizia regionale catalana, nel marzo 2020 l’allora capo dell’ufficio legale del club sollevò in una mail la possibilità di far filtrare i contratti delle stelle del Barcellona: “Non sarebbe una cattiva idea pubblicare i contratti milionari della prima squadra in modo che la gente possa ripudiarli pubblicamente”, scrive Gómez Ponti a Bartomeu.

Nel gennaio dell’anno successivo, El Mundo pubblicò il contratto di Messi. Quando i contratti vengono alla luce, lo scambio di messaggi tra dirigenti del club, con il direttore Òscar Grau incluso nella conversazione, è un misto di colpevolizzazione e insulti ai giocatori. L’unico che rimane calmo e censura apertamente la situazione è il presidente Josep Maria Bartomeu: “Óscar, questa fuga di notizie può venire solo dal club. Chi l’ha fatta trapelare danneggia il club. In tempi pre-pandemia erano cifre del tutto accettabili”.

Román Gómez Ponti, riferendosi a Messi, dice: “Barto, davvero, non puoi fare la brava persona con questo topo di fogna. La società gli ha dato tutto, questo nano deve la vita al Barça…”