Sua lentezza l’Inter, uno scenario desolante. Involuzione preoccupante (Gazzetta)

“Per almeno un’ora non l’Inter non sapeva che cosa farsene del pallone, che pure in gran parte controllava. Un’Inter ruminante”

In Coppa Italia l’Inter è riuscita a salvarsi contro il Parma in calcio d’angolo. La Gazzetta dello Sport boccia la prestazione della squadra di Inzaghi. La definisce “bipolare”, oltre che “ruminante”.

“Ci risiamo con l’Inter bipolare, capace di sconfiggere l’imbattuto Napoli capolista in Serie A — è successo il 4 gennaio, pochi giorni fa – e di soffrire ieri sera negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma, squadra di Serie B”.

“la prestazione è stata scadente e offre ampi spunti di riflessione. Non si può giocare tanto male e questo al di là del

fatto che di fronte ci fosse un avversario di categoria inferiore. Un’involuzione preoccupante, dell’Inter di ieri sera ha colpito l’inconsistenza in costruzione. Per almeno un’ora non l’Inter non sapeva che cosa farsene del pallone, che pure in gran parte controllava. Un’Inter ruminante“.

E ancora:

“Per tutto il primo tempo le pressioni del Parma hanno obbligato l’Inter a palleggiare in basso, nella propria metà campo e per lo più in orizzontale. Sua lentezza l’Inter“.

“Uno scenario desolante. L’Inter accumulava possesso palla, alla fine della prima frazione risulterà quasi 75 per cento a 25, ma la palla circolava di qua e di là, senza sbocchi. Desolante lo zero alla voce conclusioni in porta, a meno di non considerare tale un fortuito tiro-cross di Dumfries diretto nello specchio. Intensità blanda, povertà di idee e di gioco. La dimostrazione di come la squadra inzaghiana fatichi a imporsi quando gli avversari le lasciano il pallino in mano. L’Inter possedeva il pallone, ma non sapeva che cosa farsene, al contrario del Parma”.