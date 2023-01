L’Inter è stata un pianto, a San Siro parte il coro «Tirate fuori i c…i» (CorSport)

“Per tre quarti di gara, l’Inter non è esistita o quasi”. I 40 mila di San Siro hanno fischiato spazientiti. Inter molle e presuntuosa

Ieri sera l’Inter ha evitato l’eliminazione dalla Coppa Italia grazie ad un gol di Lautaro all’88’, ma la prestazione dei nerazzurri è stata assolutamente negativa. Il Corriere dello Sport accusa la squadra di Inzaghi di essere molle e presuntuosa e scrive della contestazione del pubblico di San Siro.

“c’è ben poco di cui essere soddisfatti per quanto fatto vedere dalla banda Inzaghi. Anzi, è il caso di farsi una serie di domande. Possibile che ci si possa presentare in campo con questo atteggiamento? Il Parma sarà stato un avversario di Serie B, ma la presunzione non dovrebbe esistere, in generale e soprattutto dopo essere tornati da Monza con un deludente 2-2”.

“Per tre quarti di gara, l’Inter non è esistita o quasi. Tra errori tecnici e di scelte è stato un pianto. Che i 40 mila di San Siro hanno salutato con fischi spazientiti. E, nel finale, anche dalla Curva, che prima aveva mostrato striscioni pro-rimonta (oltre al solito per spingere Skriniar a rinnovare), sono scattati i primi segnali di contestazione, con il classico coro «Tirate fuori i c…i». Il pareggio di Lautaro, uno dei pochissimi a metterci grinta e cattiveria, lo

ha spento, peraltro beneficiando di una deviazione di Osorio per bucare Buffon, poi prodigioso nel fermare Dzeko in pieno recupero”.

Il quotidiano sportivo continua:

“Come già sottolineato, l’errore iniziale o principale, dell’Inter è stato l’approccio: troppo molle. Una colpa grave,

considerando che, con un calendario intasato, sarebbe stato il caso di sbrigare la pratica in fretta. Invece, diversi nerazzurri hanno finito comprensibilmente sulle ginocchia, come De Vrij, chiaramente dolorante”.