Stankovic: «Grande vittoria che dedico a Mihajlovic»

Stankovic molto commosso ha alzato lo sguardo verso il cielo dopo il secondo gol e soprattutto appena concluso il match. Ne parla così a Sky:

«Ho guardato lassù. La dedica si sa a chi va (a Sinisa Mihajlovic anche se non dichiarato apertamente dal mister). Questa è la Sampdoria che voglio vedere e che vogliono i nostri tifosi. Cambiare il percorso è possibile se in futuro giocheremo come oggi contro il Sassuolo».

Stankovic ha glissato sulla crisi societaria che vede protagonista la Sampdoria:

«Di questo non ne so nulla. Mi auguro che tutto si risolva prima possibile ma io ho competenza in campo e nello spogliatoio».