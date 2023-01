Spalletti: «Non dovevamo dimostrare niente a nessuno. Ma cosa dovevamo dimostrare?»

Il tecnico del Napoli ha risposto infastidito in conferenza: «Dopo l’errore del rigore poteva esserci una conseguenza, invece il Napoli è stato bravo e ordinato»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha avuto più di un punto da mettere in chiaro oggi dopo la sfida contro la Sampdoria che è arrivata dopo la brutta sconfitta rimediata con l’Inter.

Dopo aver discusso nell’intervista a Dazn sull’organizzazione per quanto riguarda chi deve tirare i rigori

«Siamo organizzati bene, benissimo, quindi non alluda a niente (ride). Il secondo rigore lo deve battere Elmas, perché io ho detto così. Il primo uguale: ho detto chi lo doveva battere poi loro si sono organizzati tra loro, ma noi sui rigori siamo organizzati benissimo».

Poi in conferenza stampa ha risposto piccato

«Non dovevamo dimostrare niente a nessuno. Ma cosa dovevamo dimostrare? Abbiamo vinto la partita gestendo bene le situazioni, poteva diventare una partita difficilissima. Dopo l’errore del rigore poteva esserci una conseguenza, invece la reazione del Napoli è stata buona e ordinata. Loro anche in dieci uomini sono stati bene in campo, non ci hanno dato spazi. Cercavano l’episodio per rimettere a posto la gara, tutte e due le squadre hanno giocato un’ottima gara»