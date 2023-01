Serie A, Dazn fa il pieno di ascolti alla 19° giornata: 7 milioni di spettatori

È la seconda giornata più vista del campionato, complice la non contemporaneità delle partite. La terza partita più seguita è stata quella del Napoli

Mentre in Lega si discute se prolungare i diritti tv a Dazn o cambiare strategia, la piattaforma di streaming si presenta al nuovo appuntamento con un biglietto da visita niente male.

La 19° giornata, infatti, è stata la seconda più vista di questo campionato di Serie A con quasi sette milioni di ascoltatori raggiunti. Calcio e Finanza pubblica i dati relativi agli ascolti.

Complice del successo anche il calendario e i risultati inaspettati delle big dietro la capolista. Al 2-0 a Salerno, hanno fatto seguito la sconfitta dell’Inter ad opera dell’Empoli e la sconfitta del Milan nello scontro diretto contro la Lazio all’Olimpico. Si avvicina alle milanesi anche la Roma di Mourinho, 2-0 allo Spezia.

Il fatto che le partite non si siano svolte in contemporanea e abbiano coperto un arco temporale di quattro giorni, ha certo portato un vantaggio a Dazn. Nel dettaglio, Juventus-Atalanta è stata vista da circa 1,6 milioni di telespettatori, mentre Lazio-Milan ha raggiunto 1,4 milioni, inferiori i dati delle altre partite. La terza partita più vista della giornata è stata Salernitana-Napoli, con 822.128 spettatori. La meno guardata, invece, è stata Bologna-Cremonese, andata in onda lunedì 23 gennaio alle ore 18, con 257.216 spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi alle partite della giornata.

Domenica 22 gennaio 2023, ore 20.45 – Juventus-Atalanta (1.649.775 spettatori)

(1.649.775 spettatori) Martedì 24 gennaio 2023, ore 18.30 – Lazio-Milan (1.391.517 spettatori)

(1.391.517 spettatori) Sabato 21 gennaio 2023, ore 18.00 – Salernitana-Napoli (822.128 spettatori)

(822.128 spettatori) Lunedì 23 gennaio 2023, ore 20.45 – Inter-Empoli (783.633 spettatori)

(783.633 spettatori) Domenica 22 gennaio 2023, ore 18.00 – Spezia-Roma (776.978 spettatori)

(776.978 spettatori) Domenica 22 gennaio 2023, ore 15.00 – Monza-Sassuolo (394.672 spettatori)

(394.672 spettatori) Sabato 21 gennaio 2023, ore 20.45 – Fiorentina-Torino (299.198 spettatori)

(299.198 spettatori) Domenica 22 gennaio 2023, ore 12.30 – Sampdoria-Udinese (294.394 spettatori)

(294.394 spettatori) Sabato 21 gennaio 2023, ore 15.00 – Hellas Verona-Lecce (289.341 spettatori)

(289.341 spettatori) Lunedì 23 gennaio 2023, ore 18.30 – Bologna-Cremonese (257.216 spettatori)

Inizia da domani il girone di ritorno con un campionato che riserva una lotta senza esclusioni di colpi per la zone Champions.