Sarri: «Abbiamo problemi forse per una cilindrata mentale non di grande livello»

A Dazn: «Abbiamo fatto una grande parte di stagione nella quale lo abbiamo contenuto ma ultimamente sta riemergendo questo difetto»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Empoli

Sulla partita «Abbiamo fatto una partita di alto livello, mi sembrava stretto il 2-0. Abbiamo commesso un errore sul 2-1, poi dopo c’è stata sfortuna. La squadra è stata sempre in controllo della gara. Lotito era dispiaciuto per il risultato finale ma non per la prestazione. Difficile da accettare, con questa prestazione è difficile. Abbiamo commesso un’ingenuità e ora le paghiamo tutte a caro prezzo»

Lotito?

«Era dispiaciuto come me per il risultato ma non deluso per la prestazione dei ragazzi. E’ da difficile da digerire e accettare, se fai una partita di livello peggiore uno l’accetta, così è difficile, facciamo troppo spesso questo errore, abbiamo messo dentro l’ingenuità e paghiamo in questo periodo qualsiasi errore»

Miglioramenti

«Noi abbiamo questa grande difficoltà a livello mentale. I numeri fisici sono uguali tra primo e secondo tempo. Non riusciamo ad essere applicati per 90 minuti. Non so da cosa possa dipendere, la paura è che dipenda da una cilindrata mentale non di grande livello. Abbiamo fatto una grande parte di stagione nella quale lo abbiamo contenuto ma ultimamente sta riemergendo questo difetto. Sicuramente si può cercare di migliorarla, i nostri allenamenti sono di forte applicazione e intensità, credo sia difficile andare oltre. Poniamo l’attenzione sui particolari, poi oggi prendiamo quel gol sul 2-0. Probabilmente non basta ancora»

L’obbiettivo

«L’obiettivo è far finire questo periodo difficile il prima possibile, altrimenti è inutile parlare di altro».

