Sampdoria-Napoli, Kim si ferma a scopo precauzionale, entra Rrahmani

Dazn: alla ripresa Kim resta negli spogliatoi per un problema fisico, si precisa che non c’è un infortunio, ma che Spalletti ha preferito tenerlo fuori

Alla ripresa della partita contro la Sampdoria il Napoli di Spalletti cambia un uomo, ed è Kim a non tornare in campo sostituito da Rrahmani.

In vantaggio per un gol sui blucerchiati, Spalletti è costretto a fare a meno del suo uomo di punta in difesa. Dazn spiega che il difensore coreano del Napoli è rimasto negli spogliatoi per un problema fisico, non un infortunio. Spalletti ha deciso infatti di tenerlo fuori a scopo precauzionale. Per la Sampdoria escono: Murillo e Gabbiadini, entrano l’ex Napoli Zanoli e Djuricic.

Il primo tempo del Napoli

Sampdoria in dieci uomini, espulsione di Rincon su Osimhen lanciato a rete. Espulsione a nostro avviso sacrosanta (il rigore era generoso, stavolta decisione giusta), quella di Osimhen è una chiara occasione da gol. Victor, da solo, ha creato l’occasione. Si è liberato di Nuytinck e dalla destra stava entrando in area dove non c’era nessuno e quindi si sarebbe trovato da solo a tu per tu con Audero. L’arbitro Abisso non ha avuto dubbie. ha espulso Rincon la cui entrata è stata anche un’entrataccia.

Al 40esimo Napoli in vantaggio di un gol e di un uomo e Osimhen grande protagonista della partita