Spalletti pensa ad Elmas come esterno del tridente. A centrocampo Ndombele potrebbe sostituire Zielinski che non è apparso in forma

Samp-Napoli, Kvara potrebbe partire dalla panchina (Gazzetta)

Luciano Spalletti studia la formazione da mettere in campo domani contro la Sampdoria, a Marassi. Il Napoli deve ritrovare brillantezza dopo la sconfitta contro l’Inter. Al ritorno in campo per l’allenamento, dopo il ko di San Siro, il tecnico ha fatto leva sull’orgoglio della squadra, scrive la Gazzetta dello Sport. Una delle ipotesi possibili è che Kvara parta dalla panchina, lasciando spazio a Elmas.

“Avendo tutti i giocatori a disposizione, per il tecnico diventa un rebus stimolante. Perché nello spogliatoio di San Siro e il giorno dopo a Castel Volturno, Spalletti ha toccato le corde dell’orgoglio e già in campo le reazioni cominciano a vedersi. Tra l’altro c’è anche l’esigenza di dividere il minutaggio nella maniera più equa visto che

solo in questo mese sono in programma cinque partite nei prossimi ventidue giorni”.

Spalletti, dunque, cambierà qualcosa. Probabilmente avrà maggiore spazio Elmas, entrato bene nel finale di Inter-Napoli. Come Ndombele.

“Per quanto visto a Milano Elmas e Ndombele appaiono i maggiori candidati, quantomeno a giocare di più. Se poi sarà dall’inizio o meno vedremo”.

“Eljif anche in coda alla sfida di Milano, prima da esterno sinistro del tridente e poi da mediano in una sorta di 4-2-4 ha mostrato voglia di metterci qualcosa di proprio e soprattutto una reattività che in questa fase, dopo il lungo stop, è merce rara da trovare in una squadra. E così Elmas potrà essere una soluzione come mezzala in mezzo al campo ma anche come esterno del tridente. Con Kvaratskhelia che non sarebbe scandaloso veder partire dalla panchina. Ché con le sue sterzate potrebbe diventare più decisivo nell’ultima mezz’ora puntando un difensore anche un po’ stanco. Ipotesi”.

Su Ndombele:

“Anche il francese ha mostrato di essere in buona condizione, mentre magari in questa fase Zielinski sta faticando di più. Magari per lui è meglio il 4-3-3 ma bisognerà leggere bene i diversi momenti della partita. E la fisicità dell’ex Tottenham può diventare importante, valutando che già da oggi le previsioni danno pioggia su Genova e dunque sarà probabile trovare un campo pesante, dove conteranno anche i muscoli”.

Le altre scelte:

“E poi, nelle alternanze ormai consuete, sarà possibile vedere Mario Rui dall’inizio, al posto di Olivera. Così come fra Politano e Lozano. Due coppie nelle quali, minutaggio alla mano, fatichi a stabilire chi sia il cosiddetto titolare”.