Samp-Napoli, tornano Juan Jesus, Mario Rui e Ndombele. Confermati Kvara e Osimhen (CorSport)

Le probabili formazioni per il match di domani pomeriggio. Spalletti ne cambierà uno per reparto, rispetto all’Inter. Raspadori titolare?

Domani pomeriggio il Napoli tornerà in campo dopo la sconfitta contro l’Inter. Stavolta l’avversaria della squadra di Spalletti sarà la Sampdoria, ancora una volta in trasferta. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il tecnico effettuerà diversi cambi, rispetto alla formazione schierata contro i nerazzurri. Ci sarà almeno un cambio per reparto. Tanto per cominciare, in difesa si rivedranno Juan Jesus e Mario Rui, mentre a centrocampo con ogni probabilità ci sarà Ndombele. Ancora qualche dubbio in attacco: Lozano sembra favorito su Politano e poi c’è l’opzione Raspadori.

“Spalletti riflette sulla formazione da mandare in campo domani contro la Sampdoria per riscattare la gara persa al Meazza. Potrebbe esserci un cambio per reparto, la rosa è ampia e diversi calciatori sperano di avere spazio dal primo minuto”.

“Mario Rui cerca spazio a sinistra, Juan Jesus può rilevare Rrahmani, Ndombele con l’Inter è entrato bene e potrebbe essere confermato, a destra scalpita Lozano ma anche Raspadori dall’inizio può diventare un’opportunità da esplorare. Questi alcuni dei possibili cambi contro la Sampdoria. Ballottaggi vivi che resteranno aperti fino a poche ore dall’inizio della partita”.

Su Ndombele:

“Diverse sono state le indicazioni nella ripresa a San Siro. Ndombele, ad esempio, è entrato con grinta, voglia, ordinato e reattivo, e per questo motivo è autorizzato a sperare in una maglia dal primo minuto. Potrebbe fargli posto Anguissa che, viceversa, non è apparso particolarmente brillante. Vale lo stesso per Zielinski. Lobotka, invece, resterà al suo posto”.

Le possibili scelte per il tridente del Napoli:

“Nelle idee di Spalletti resiste anche l’ipotesi di modificare, in attacco, solo la corsia destra, lasciando a Kvaratskhelia e Osimhen il tempo e il modo di ritrovarsi come ad inizio anno: a completare il tridente, stavolta potrebbe essere Lozano e non Politano, ma sullo sfondo c’è anche Raspadori che fa scorta di duttilità ed è in attesa di un’occasione dal primo minuto”.