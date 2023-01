Ricorso calciopoli, le motivazioni del rigetto del Tar sono piene di “omissis”

Il documento pubblicato dal Tar nel quale sono riferite le motivazioni del rigetto è quasi incomprensibile perché fa riferimento a numerose sentenze precedenti

La Juventus non si è mai rassegnata a Calciopoli, lo sa bene Moggi con la sua famosa chiavetta usb.

La società negli anni, chiavetta in mano o meno, ha comunque provato a riaprire il caso, l’ultima volta ad ottobre scorso quando al Tar del Lazio venne presentato ricorso proprio sul tema in questione.

Il 28 dello stesso mese, il Tar si era pronunciato dichiarando inammissibile il ricorso della Juventus che contestava l’assegnazione dello scudetto all’Inter: “la delibera del Consiglio Federale in data 18 luglio 2011, n. 219/CF che respinse l’Istanza di revoca della Juventus del provvedimento del Commissario Straordinario di assegnazione del titolo ad altro Club per scorrimento della graduatoria. Il ricorso precisa che l’Istanza non mirava ad ottenere una sanzione disciplinare, per evitare l’ovvia risposta, fatta propria dal Consiglio Federale, che la materia è devoluta esclusivamente alla Giustizia Sportiva e non agli Organi di governo della Federazione.” Questo è quanto si leggeva a conclusione del bilancio approvato in data 30 giugno 2022.

Le motivazioni citate dal Tar derivano da un’attenta analisi di questo ultimo ricorso anche se nel documento pubblicato gli “omissis” fioccano come neve a Natale.

L’inizio del documento pubblicato da Calcio e Finanza:

