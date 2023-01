La maglietta di Messi ha superato di ben tre volte quella di Mbappé, battuta all’asta per poco più di 15mila euro

Psg, la maglia di Messi contro l’Angers battuta all’asta a più di 40mila euro (Le Parisien)

La maglietta del Psg indossata da Messi contro al’Angers è stata battuta all’asta per 43.623 euro. Il campione argentino segna un nuovo particolare record con i parigini. Il club francese ha iniziato a mettere all’asta le magliette dei giocatori dallo scorso novembre. Ad aggiudicarsi la maglietta con il numero 30 è stato un offerente cinese la scorsa domenica. Le Parisien scrive, rivelando i dettagli dell’asta:

“L’11 gennaio il numero 30 dell’argentino stabilisce un record, strappato questa domenica pomeriggio da un offerente cinese. Sembrava determinato ad aggiungere questa maglia alla sua collezione: la sua prima offerta era di 22.000 euro e solo alla settima ha vinto.

Durante questa stessa vendita, la maglia di Neymar è andata in cambio di 7.894 euro. Per le casacche indossate contro Lens o Strasburgo, quelle di Kylian Mbappé avevano fatto prendere dal panico gli sportelli, salendo a 14.083 euro e 15.017 euro. Ma è quindi tre volte inferiore rispetto al prezzo della maglia di Messi”.

La maglietta è merce rara per i collezionisti, visto che è la prima indossata da campione del Mondo con il Psg. A dare maggior valore è il fatto che Messi ha firmato il gol del 2-0, che ha fissato definitivamente il punteggio, al minuto 72. La vittoria aveva consentito di mantenere la distanza di sei punti dal Lens che insegue, ma la sconfitta nell’ultima di campionato in casa del Rennes (1-0) ha causato il dimezzamento del vantaggio in Ligue 1.