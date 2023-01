Spalletti ha difeso la scelta dei rigori ma Politano ha disobbedito (Corsera)

Entra in scena Spalletti, a fine gara, e come mamma chioccia difende tutti i suoi giocatori, scrive il Corriere della Sera riferendosi alle parole del tecnico del Napoli che a Dazn prende questione con un giornalista spiegando che non esiste un problema di gerarchia su chi tira i rigori

«Siamo organizzati bene, benissimo, quindi non alluda a niente (ride). Il secondo rigore lo deve battere Elmas, perché io ho detto così. Il primo uguale: ho detto chi lo doveva battere poi loro si sono organizzati tra loro, ma noi sui rigori siamo organizzati bene, provi a dirlo».