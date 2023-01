Per Napoli-Juve nessuna restrizione al Maradona, solo più agenti e steward (Repubblica)

Lo stadio è già sold out, troppo tardi per altre misure. Previsti servizi di filtraggio dei tifosi ospiti e “accompagnamento in sicurezza” dei gruppi organizzati

Oggi il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dovrebbe vietare le trasferte ad alcune tifoserie per un periodo ancora da definire (il CorSport scrive che ai tifosi del Napoli sarà vietata la trasferta a Salerno), poi l’ultima parola toccherà ai prefetti. Una misura, scrive La Repubblica, che è ritenuta necessaria per la sicurezza pubblica.

“Più che una sanzione per le tifoserie, quella del divieto di seguire le squadre in trasferta è soprattutto una misura ritenuta necessaria per l’ordine pubblico e la sicurezza in attesa dell’identificazione di tutti i responsabili degli scontri nell’area di servizio di Badia al Pino. E tutti i prefetti delle città interessate dal campionato sono stati invitati a valutarne l’adozione”.

Sempre secondo quanto scrive La Repubblica, dovrebbero arrivare anche i Daspo per tutti i tifosi identificati negli scontri tra ultras che si sono verificati domenica sull’autostrada A1. Nessuna misura restrittiva, invece, per Napoli-Juventus, partita in programma domani. Sarebbe stato troppo tardi per prendere delle decisioni, visto che lo stadio è già sold-out.

“Napoli-Juventus, in calendario domani, sebbene ritenuta «ad elevati profili di rischio», si giocherà con i tifosi juventini presenti ma con maggiori misure di sicurezza. Troppo tardi, con lo stadio sold out, per adottare eventuali restrizioni. Si è deciso, dunque, di tenere aperto anche il settore Ospiti (mille i biglietti venduti) e di aumentare il numero di agenti di polizia e steward in servizio al Maradona. Previsti servizi di filtraggio dei gruppi di tifosi ospiti e “accompagnamento in sicurezza” di gruppi organizzati di tifosi ospiti a cura delle Questure di partenza, impiego della Polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio”.

La Gazzetta dello Sport aggiunge:

“Decisi anche provvedimenti restrittivi per Juve-Atalanta del 22 gennaio con trasferta consentita da Bergamo solo a chi ha aderito al programma di fidelizzazione della società lombarda”.