Paganese-Casertana, scontri tra ultras: a fuoco il pullman dei tifosi ospiti

Lo scontro è avvenuto prima della partita di Serie D delle 15.30. Il match era stato dichiarato a rischio dal Casms

Scontri tra gli ultras di Paganese e Casertana prima della partita tra le squadre campane. Lo scontro è stato causato dalle frange più violente delle tifoserie quando sono venute a contatto vicino allo stadio del comune salernitano. Le controversie tra i gruppi organizzati erano già note alle forze dell’ordine tanto da far inserire la partita tra quelle a rischio dal Casms. Lo scontro tra le due tifoserie è avvenuto prima della partita di Serie D in programma alle 15.30.

Nel conflitto è stato dato alle fiamme il pullman che trasportava i tifosi della Casertana dagli ultras della Paganese. Salernonotizie.it riporta:

“Frange violente di entrambe le tifoserie sarebbero venute a contatto all’esterno dell’impianto sportivo con un pullman di tifosi ospiti assaltato e dato alle fiamme. Al momento non si registrano feriti refertati e la gara è cominciata regolarmente alle ore 15:30 come da programma con le forze dell’ordine che hanno faticato non poco per disperdere i facinorosi”.

Altra situazione di violenza da parte di quelli che dovrebbero essere chiamati tifosi che poco più di 10 giorni hanno aggredito il centrocampista dell’Angri dopo il calcio di rigore.