Osimhen torna in casa Inter dove lo scorso anno si frantumò la faccia

Il Corsera: è il tempo di non lasciarsi sfuggire lo scettro di miglior marcatore della serie A. Segna un gol ogni 100 minuti

Inter-Napoli è anche Osimhen che torna in casa dei nerazzurri dopo il brutto infortunio dello scorso anno. Ne scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera.

È il tempo per il suo centravanti, Osimhen di non lasciarsi sfuggire lo scettro di miglior marcatore della serie A. Il nigeriano ha sfruttato al meglio, i 52 giorni di sosta, per recuperare condizione, moderare qualche intemperanza tecnica, affinare corsa ed esplosività.

Osimhen torna a San Siro poco più di un anno dopo dallo scontro di gioco con Skriniar, si frantumò orbita e zigomo sinistro. Da allora è cresciuto, sia in termini di prestazioni che di carattere. È in cima alla classifica dei cannonieri con 9 centri in 11 partite. Segna un gol ogni 100 minuti. Un biglietto da visita che può marcare la differenza, caratterizza la vocazione all’attacco

della squadra. Ventiquattro anni appena compiuti, può essere il volto della speranza di questo (nuovo) Napoli, la bella gioventù che si contrappone alla certezza, oltre che anagrafica anche d’esperienza, del centravanti avversario, Lukaku, con ogni probabilità schierato da Inzaghi in coppia con Dzeko.