Osimhen: «Io leader? Sono contento di aver scalato le gerarchie di Spalletti»

A Kiss Kiss Napoli: «Ci sono anche altri leader: Meret, Di Lorenzo, Mario Rui. Lo scudetto è uno degli obiettivi della stagione»

L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco alcune anticipazioni fornite dall’emittente.

«Lo scudetto? Non è l’unico obiettivo che abbiamo»

«Fa male la sconfitta con la Cremonese ma questo è il calcio. Sono cose che purtroppo succedono. Resettiamo, dobbiamo concentrarci solo ed esclusivamente sulla Salernitana»

«Il 5-1 alla Juve? Notte da incorniciare sia in campo sia al termine della partita, la mia felicità è stata vedere i tifosi gioire, vedere la gente di Napoli felice mi rende felice».

L’intervista integrale.

Cosa hai provato venerdì contro la Juve?:

«È stata una grande notte, grande atmosfera, tifosi ci hanno aiutato tanti a battere la Juve».

La sconfitta con la Cremonese.

«È il calcio, dobbiamo solo guardare ai nostri errori e correggerli, stiamo lavorando duro per la partita con la Salernitana».

«Siamo pronti per la Salernitana. Ogni partita in Serie A è difficile, possono esserci sorprese in ogni partita, li rispettiamo ma vogliamo i tre punti».

La sua leadership.

«Essere leader e aver scalato le gerarchie del mister è importante per me, voglio stare vicino ai compagni, ci sono anche altri leader: Di Lorenzo, Mario Rui, Meret».

«Dipende solo da me i gol, a volte sono stato ostacolato fagli infortuni, possono fare anche meglio, molto dipende dai miei compagni che hanno fiducia in me e mi passano il pallone».

Il lavoro di Spalletti:

«Spalletti è un’importante fonte di ispirazione per me, in campo e fuori. spesso facciamo lavoro tattico dopo l’allenamento».

Kvaratskhelia

«È uno dei calciatori più talentuosi con cui abbia giocato, abilitò tecnica incredibile, non posso dimenticare altri forti come Insigne e Mertens, ma Kvara è ancora giovane e nonostante questo sta dimostrando di essere fondamentale. È solo l’inizio per lui, ci aiutiamo a vicenda, mi fa molti assist sono contento che stia diventando grande per il Napoli, non credo che possiamo chiedergli di più ma spero che in futuro possa fare di più

«Lo scudetto è uno degli obiettivi della stagione e ne abbiamo parlato con Spalletti,. Vogliamo vincere quante più partite possibile. Alla fine della stagione avremo tante possibilità di vincere lo scudetto

Champions

«Abbiamo fatto benissimo, adesso dovremo incontrare grandi squadre, Adesso siamo tra i top club d’Europa, siamo pronti anche per la Champions»

«Grazie per il sostegno dei tifosi, ai tifosi dico: ci aiutate a superare i momenti difficili, alla fine della stagione vogliamo festeggiare una vittoria con voi e che dio vi benedica»