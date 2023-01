Osimhen da 10, è il secondo africano a segnare almeno 10 in tre stagioni di Serie A

Con il gol segnato oggi contro la Sampdoria il calciatore africano del Napoli si porta in pari con George Weah

Il Napoli vince contro la Sampdoria una partita non difficile ma insidiosa e lo fa grazie a Victor Osimhen che, non solo segna la prima rete, ma si prende anche il fallo che lascia i blucerchiati in dieci uomini

Sampdoria in dieci uomini, espulsione di Rincon su Osimhen lanciato a rete. Espulsione a nostro avviso sacrosanta (il rigore era generoso, stavolta decisione giusta), quella di Osimhen è una chiara occasione da gol. Victor, da solo, ha creato l’occasione. Si è liberato di Nuytinck e dalla destra stava entrando in area dove non c’era nessuno e quindi si sarebbe trovato da solo a tu per tu con Audero. L’arbitro Abisso non ha avuto dubbie. ha espulso Rincon la cui entrata è stata anche un’entrataccia.

Al 40esimo Napoli in vantaggio di un gol e di un uomo e Osimhen grande protagonista della partita

Con il gol di oggi Osimhen entra nelle statistiche del calcio, come sottolinea Opta diventando il secondo giocatore africano a segnare almeno 10 gol in tre stagioni differenti di SerieA , dopo George Weah (1995/96; 1996/97 e 1997/98).

