Ochoa immenso, tiene a galla la Salernitana. Finisce 1-1 con il Toro

Almeno 5 le parate che salvano la panchina di Nicola, ancora in bilico. Ritardo di oltre 25 minuti nel secondo tempo per un problema al Var

Solo due partite ufficiale in Serie A per Guillermo Ochoa ma ha già fatto innamorare tutti. Il portierone che l’Italia ha ammirato al Mondiale adesso gioca nel nostro campionato e a sentire le parole di chi lo allena e di chi ci ha giocato contro, ci si chiede come sia possibile che sia arrivato solo adesso e solo come rimpiazzo dell’ottimo Sepe a Salerno.

¡EL MEJOR DEL PARTIDO! 😨 Salernitana logró un importante empate en #SerieA gracias a un agigantado 🇲🇽Guillermo Ochoa. 84% de efectividad en 2 partidos. Un total de 16 ATAJADAS en 180 minutos. pic.twitter.com/xEoMK3q36P — La Media Titular (@Lamediatitular) January 8, 2023

Nicola dopo il pareggio con il Torino ha ricordato come i Mondiali non si giocano se non si hanno le qualità adatte:

«Ochoa ha uno status e una personalità importante. Ha un posizionamento tra i pali incredibile che dimostra che non ha fatto cinque Mondiali per caso. Ci sta dando una grande mano ed è stato decisivo, ma prendiamo giocatori come lui anche per questo. L’obiettivo però è renderlo inoperoso».

Così come anche Juric che rammaricato per le tante occasione create ma neutralizzate dal messicano fra i pali:

«Ci sono state un sacco di occasioni, potevamo segnare 4-5 gol. Certamente Ochoa è stato incredibile e ha compiuto interventi di alto livello, anche sui pali non siamo stati particolarmente fortunati. Ma occorre comunque maggiore cattiveria nell’area avversaria».

Ma Ochoa non fa luccicare gli occhi sono in Italia. Da Record arriva l’elogio del portiere che definisce la prestazione di oggi come fondamentale, “affinché la sua squadra non ricevesse più gol effettuando più di cinque parate per impedire alla squadre de Torino di segnare.”

Nel primo tempo solo il Torino che sblocca con Sanabria al 36’ dopo aver sciupato tanto. Il Toro macina gioco ma non raccoglie, anzi spreca e si avvinghia. Al 9’ Zima gira di tacco una palla che sembra vincente, ma Ochoa è deciso a prendersi la copertina della partita. La Stampa scrive:

“Uno show quello dell’esperto portiere messicano: 3’ dopo il neo acquisto della Salernitana respinge con la coscia la conclusione a botta sicura di Radonjic, al 20’ ipnotizza Vlasic, al 35’ mette i pugni sulla stoccata violenta di Lukic e poi dopo il vantaggio del Toro tiene a galla i suoi con un’altra prodezza su uno dei granata più ispirati, almeno per 45’: Vojvoda (40’).”

Il secondo tempo si apre dopo oltre venticinque minuti di ritardo a causa di un problema del monitor in sala Var. Chiffi allora fa iniziare senza Var ma il problema viene risolto dopo pochi minuti dall’inizio della seconda frazione.