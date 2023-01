Nessun calciatore brasiliano ai funerali di Pelé. Careca: «Che delusione»

Tranne Mauro Silva, assenti tutti i campioni del mondo del 1994 e del 2002. “Tutti bravi a mettere una foto su Instagram ma non si prendono due giorni di ferie per rendere omaggio”

Sì, c’era Infantino che si sacrificava – modello Salvini – a farsi i selfie davanti alla bara di Pelé imbalsamato. Ma i campioni brasiliani dov’erano? Che fine hanno fatto, per esempio, i campioni del mondo del 1994 e del 2002? Non c’erano. E la stampa brasiliana l’ha notato eccome. In Europa ne scrivono L’Equipe e il Guardian, tra gli altri.

“Ingenuamente – scrive l’inviato de L’Equipe – abbiamo immaginato di incrociare Romario, Dunga, Cafu, Ronaldo, Rivaldo o Roberto Carlos. Il funerale della più grande star della storia del calcio non poteva svolgersi senza la presenza dei suoi successori. Ma, dopo ventiquattro ore di contemplazione nel suo giardino di Vila Belmiro, la tana del Santos, dove Pelé ha segnato 288 gol, nessuno si è degnato di presentarsi. Solo Romario e Ronaldo hanno inviato ghirlande. Gli altri si sono accontentati di un messaggio di commiato, a tratti succinto, sul proprio account Instagram”.

A parte gli ex compagni di Pelé al Santos (Clodoaldo, Lima…), Mauro Silva (campione del mondo 1994) e pochi altri, “nessun ex giocatore importante ha interrotto le vacanze per recarsi a Santos, città facilmente raggiungibile da San Paolo, roccaforte di molti di loro”. “L’addetto stampa di Rivaldo – spiega ancora L’Equipe – ci ha comunicato che l’ex giocatore risiede a Orlando. Cafu ha spiegato che voleva venire ma gli è stato impedito dal suo lavoro.

Careca s’è indignato: “Non capisco la loro assenza. Dovrebbero mostrare più gratitudine. Mi aspettavo di più da loro. Mostriamo l’immagine di un Paese che non è unito, nemmeno di fronte alla nostra leggenda, ed è molto deludente”.

Il Guardian tra le assenze pesanti segnala anche Kaká, Neymar e Ronaldo. Molti dei compagni di squadra di Pelé del Santos degli anni ’60 sono morti e altri hanno più di 80 anni e sono in cattive condizioni di salute. Ma c’erano comunque molti di quelli che hanno giocato al suo fianco, tra cui Clodoaldo Tavares de Santana, l’unico della leggendaria squadra del Brasile del 1970.

“Dov’è Kaká, che ha detto che i brasiliani non riconoscono i loro eroi?”, ha scritto Walter Casagrande, ormai editorialista brasiliano: “Beh, Kaká, dopo quello che abbiamo visto sulla scia di Pelé, è chiaro che sei tu che non riconosci i grandi eroi”.

“Chiunque può mettere una foto di Pelé sul proprio Instagram – ha detto Neto – Ti sarebbe costato rinunciare a due giorni di ferie?”.