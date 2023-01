Napoli-Cremonese, c’è il debutto di Bereszynski. In attacco Raspadori, Zerbin e Simeone

Le scelte di Spalletti per il match di Coppa Italia. In difesa Juan Jesus, Ostigard e Olivera. A centrocampo Ndombele, Gaetano ed Elmas

Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto per affrontare la Cremonese in Coppa Italia, allo stadio Diego Armando Maradona. In porta nulla di nuovo: a presidiare ci sarà come sempre Alex Meret. Scelte diverse dal solito, invece, in tutti gli altri reparti. L’allenatore, Luciano Spalletti, ha deciso di dare più spazio a chi, normalmente, gioca di meno. Debutta, tanto per cominciare, con la maglia azzurra, il nuovo acquisto del Napoli, Bereszynski, arrivato in prestito dalla Sampdoria qualche giorno fa. Accanto a lui ci saranno Juan Jesus, Ostigard e Olivera. A centrocampo, accanto a Ndombele, che Spalletti ci ha abituati a veder giocare in corso d’opera nelle ultime partite, ci sono Gaetano e Elmas, reduce dalla fantastica vittoria contro la Juventus. L’attacco è tutto rinnovato. Il tridente è composto da Raspadori, Zerbin e Simeone.

Ecco le formazioni:

Napoli: Meret, Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera, Ndombele, Gaetano, Elmas, Raspadori, Zerbin, Simeone. All: Spalletti

Cremonese: Carnesecchi, Hendry, Vasquez, Pickel, Ciofani, Bianchetti, Sernicola, Castagnetti, Meite, Quagliata, Okerere. All: Ballardini

Non sono disponibili in panchina, per il Napoli di Luciano Spalletti, né Kvara né Demme, come comunicato oggi dal Napoli.

Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. A Diego e a sua moglie i migliori auguri da parte di tutto il Napoli.