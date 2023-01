Mourinho: «Pinto è stato onesto, la Roma non può comprare Mudryk per 100 milioni»

A Dazn: «Ci manca la qualità. Pinto ha fatto un’intervista che di solito a un allenatore non piace sentire. Ma è stato onesto»

Mourinho al termine di Roma-Fiorentina 2-0.

Io quasi sempre seduto? Ho paura di Rossi, tante volte vado lì, tante volte un po’ di emozione, escono parole dure, non sono un santo non mi piace stare fuori

Partita difficile, loro una buona squadra, giocatori che anche in dieci sanno gestire la palla e la partita. Noi abbiamo difeso bene, sempre in controllo, non abbiamo avuto situazioni difficili da gestire, mi piacerebbe più qualità, più gente con voglia di palla, dal punto di vista organizzazione tattica, emozionale, compromesso con la squadra, posso dire solo benissimo, serve più fiducia e qualità con la palla.

Non aspetto che arrivi nessuno, il direttore è stato molto onesto, diretto, un’intervista che di solito a un allenatore non piace sentire. Tutti allenatori vogliono sentire che abbiamo tanti soldi a disposizione, che possiamo comprare a b c d, ho avuto situazioni con club senza limiti, noi abbiamo un altro profilo, lavoriamo con le qualità che abbiamo. Dopo la sosta abbiamo fatto tre partite a Roma e non abbiamo preso gol questo ci dà possibilità di vincere perché siamo una squadra che non segna tanto.

Non voglio parlare troppo di questo, voglio semplicemente dire che problemi personali con direttore Pinto è bugia totale, fra di noi esiste onestà, non si può criticare nessuno per aver parlato con onestà.

Ci sono allenatori che hanno possibilità di fare calcio super qualità, noi cerchiamo di trovare equilibrio tra nostre qualità nostri problemi e i risultati che possiamo raggiungere. Abbiamo controllato la partita ma non con il pallone. Bove è uno che corre, morde, è un cane malato (spero che la gente capisca cosa voglio dire).

Dybala lasciamo dire che in principio ha chiesto di tornare il 1° gennaio, senza di te ho dubbi che possiamo vincere senza di te, voglio che tu torni il 29. Lui è partito il 27 per allenarsi il 28 dicembre. È un ragazzo speciale. Mi è piaciuta profondità di Abraham, mi è piaciuto Matic che è un giocatore in più che ama la palla.

Dobbiamo far crescere i bambini per far aumentare la qualità col pallone. Non possiamo comprare Mudryk per cento milioni. Io devo nascondere i nostri problemi, c’è tanta gente qui che non può giocare a quattro.