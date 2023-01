Milan, vertice d’urgenza per prendere Sportiello prima del derby (Il Giornale)

L’idea è quella di ottenere subito il sì dell’Atalanta per il trasferimento immediato del portiere, già promesso per l’estate

Il Milan è in crisi. Ieri ha preso altri 5 gol dal Sassuolo, rimediando una sonora sconfitta in casa, la terza di seguito. Il colpo terribile ha costretto Maldini e Massara a convocare un vertice di emergenza con Giorgio Furlani, per cercare di escogitare qualche mossa di mercato prima della chiusura della finestra invernale. L’idea è convincere l’Atalanta a lasciar andare subito Sportiello, in modo da mandarlo in campo già nel derby contro l’Inter.

“Le 5 sberle di ieri hanno spinto Maldini e Massara a convocare un vertice d’emergenza con l’ad Giorgio Furlani per tentare un qualche rammendo. Nelle prossime ore proveranno a ottenere il sì dell’Atalanta per il trasferimento immediato di Sportiello (già promesso per l’estate) con l’intento dichiarato di mandarlo in campo nel derby di domenica 5 febbraio”.

Ma non è certo Tatarusanu l’unico problema del Milan, scrive Franco Ordine, sul quotidiano. Il portiere è diventato un capro espiatorio, ma la situazione è drammatica su tutti i fronti.

“Ma attenti: non è Tatarusanu il problema numero uno del Milan. Adesso è diventato il capro espiatorio ma non è il solo responsabile di questa disfatta. È colpevole sul secondo gol ma sugli altri c’è la responsabilità collettiva di una difesa (18 gol dal 4 gennaio) che è diventata la peggiore d’Europa!”.